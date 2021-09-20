Главред «6 соток» назвал фейком информацию о запрете разводить кур на дачах

Верховный суд России не запрещал разводить кур на садовом участке, он лишь подтвердил существующие с советских времен нормы. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России», главный редактор журнала «6 соток» Андрей Туманов.

«Вы сейчас транслируете фейки. Каждую неделю какой-то идиот вбрасывает фейк. То одно запретили россиянам, то другое. Это полный бред. Вообще-то в садовых товариществах еще при советской власти никогда нельзя было разводить кур», — отметил Туманов.

Он пояснил, что по закону садовое товарищество предназначено исключительно для садоводства, там запрещается животноводство и птицеводство.

«Эти вбросы, как правило, делают юристы, адвокаты, чтобы раскрутиться, чтобы пресса про них писала. Они выдумывают ерунду и вбрасывают. Информация просто дошла до Верховного суда, он подтвердил запрет. Этого нельзя было делать никогда. Все суды дали отказ, Верховный суд дал отказ. Он не запрещал, он просто констатировал соответствие закону», — обратил внимание главред журнала «6 соток».

По словам Туманова, сегодняшняя информация о запрете разведения кур — это ничто иное, как юридическая казуистика в рекламных целях.

«Все существовало, только я не помню, чтобы из-за кур кого-то когда-то штрафовали. Во всяком случае это были единичные случаи. Понимаете, 6 соток! Какие там куры?! Дачное товарищество — это зона вне правового поля, поэтому там никто не будет против, никто не будет подавать в суд, там прекрасно разводят кур. А если кто-то начинает права качать, то обращаются. Естественно, суд идет по закону. Нужно дружить с соседями, но и не устраивать птицеферму», — добавил Туманов.

Ранее «Российская газета» сообщила, что Верховный суд запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных.