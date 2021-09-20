Сосед рассказал о встрече с пермским студентом за полчаса до стрельбы

Житель Перми в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что видел Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе, в лифте незадолго до трагедии. Он отметил, что стрелок выглядел необычно. Молодой человек также сообщил, что в университет Бекмансуров поехал на машине.

«Сегодня утром в 10:30 мы пересеклись с ним в лифте. Он был в необычной для себя одежде. Обычно он ходил только в школьной форме. Но сегодня он был в боевом виде: в берцах, в балаклаве и в куртке черной. Уехал он на синей мазде. Его увозил какой-то человек. Вряд ли это было такси. Он сел на заднее пассажирское сиденье», — пояснил он.

По уточненным данным Минздрава, шесть человек погибли в результате нападения на пермский университет. Ранее сообщалось о восьми погибших и более 20 раненых.

Днем 20 сентября в Перми на территории Пермского государственного национального исследовательского университета произошла стрельба. Молодой человек вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах, выпрыгивали из окон. СК возбудил уголовное дело.