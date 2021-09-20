На Украине объявили новые правила карантина

Новые правила по соблюдению карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции начали действовать на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства страны.

Согласно документу, теперь на Украине будут действовать «желтые» и «зеленые» COVID-сертификаты, которые являются свидетельством о вакцинации. «Желтые» будут выдаваться на 120 дней тем, кто получил только один компонент препарата, а «зеленые» — полностью привитым на 365 дней.

Кроме того, эпидемиологическая обстановка в стране будет делиться на «зеленую», «желтую» и «красную» зоны. Сейчас, по словам властей, Украина находится в «зеленой» зоне, однако число заболевших COVID-19 растет и правительство может объявить о переходе в «желтую» зону. Если это произойдет, начнут действовать более жесткие ограничительные меры. В частности, введутся ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, кинотеатрах и театрах, а также будет сокращено допустимое число участников массовых мероприятий.

Кроме того, чтобы в условиях «желтой» зоны могли работать общественные заведения, их владельцы должны будут предоставить властям документы, подтверждающие вакцинацию хотя бы одним компонентом препарата не менее 80% сотрудников.