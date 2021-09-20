Стрелявший в пермском вузе задержан

Неизвестный, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, задержан, сообщили в вузе.

Ранее сообщалось, что около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского государственного университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

В пресс-службе добавили, что на фоне произошедшего все занятия в учебном учреждении отменяются.

11 мая в казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был задержан. По факту нападения на гимназию возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура после стрельбы в школе.