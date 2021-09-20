Муравьеды впервые появились в Московском зоопарке

Муравьеды, занесенные в Красную книгу, впервые поселились в Московском зоопарке. Об этом сообщает на официальном сайте мэра Москвы.

«В Московском зоопарке впервые за всю его историю поселились муравьеды. Теперь в экспозиции зоосада представлены тамандуа, или, как их еще называют, четырехпалые муравьеды. Вид занесен в Международную Красную книгу. И хотя размер дикой популяции пока не вызывает опасений ученых, численность этих животных в природе неуклонно снижается из года в год», — говорится в публикации.

Отмечается, что в зоопарк привезли две особи. Первый муравьед-самец по имени Панчо прибыл из Германии, второй из Бельгии приехала самка Лола. Оба муравьеда хорошо перенесли дорогу и сразу подружились с ухаживающими за ними специалистами, сообщается на сайте.

Панчо уже можно увидеть в павильоне «Дом приматов». Учитывая, что муравьеды могут существовать только с представителями других видов, его подселили к саймири (широконосые обезьяны). Лола в текущий момент находится на карантине, в ближайшие дни ей также найдут место в «Доме приматов», утверждает гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее в московском зоопарке объявили о начале традиционной акции сбора урожая для питомцев, она продлится до ноября.