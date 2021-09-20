Названы лучшие виды спорта для поддержания здоровья

Регулярная физическая нагрузка помогает дольше оставаться здоровым, указали опрошенные специалисты сервиса СберУслуги. Они перечислили агентству «Прайм» лучшие виды активностей.

По мнению специалистов, положительное воздействие на организм оказывают прежде всего йога, танцы, бег, пешие прогулки и растяжка.

Йога укрепляет сердечную мышцу и улучшает кровообращение. Вечером такие занятия помогают настроиться на сон и улучшит его качество.

Танцы улучшают мускулатуру, способствуют развитию гибкости и балансу. «Кроме того, танцы положительно влияют на когнитивные способности и даже улучшают память», — подчеркнули специалисты.

Бег хорошо влияет на работу легких и сердечно-сосудистой системы. Он помогает в борьбе с депрессией и стрессом, как и пешие прогулки. Они, в свою очередь, служат самым простым способом уменьшить лишний вес и предотвращают образование артрита.

Растяжка позволяет мышцам оставаться гибкими и сильными, а также помогает справиться с мышечным напряжением.

Ранее британские ученые заявили, что стать счастливее можно с помощью правильного питания и упражнений. Растительная пища и физические нагрузки повышают уровень удовлетворенности жизнью и в целом положительно сказываются на физическом и психическом здоровье. Тем же, кому сложно контролировать порывы съесть лишнюю шоколадку, ученые рекомендуют искать стимулы, которые помогут установить контроль над своим поведением.