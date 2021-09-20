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В Индии родившуюся с «хоботом» девочку признали воплощением божества

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P. Ravikumar/Reuters

Необычным образом сложилась судьба индийской девочки, которая родилась с генетическим отклонением и специфическим лицом. Как пишет Daily Star, на лице ребенка вместо носа был необычный отросток, напоминающий хобот слона.

Сначала из-за отталкивающего внешнего вида девочка стала изгоем, но затем соседи рассмотрели в ней божественную сущность.

Местные жители решили, что она воплощение божества Ганеши — бога благополучия, имеющего голову слона. Теперь даже жители соседних деревень начали заходить в дом семьи, чтобы получить от ребенка благословение.

Со временем родители провели операцию дочери по удалению отростка, но девочку все равно продолжили считать воплощением божества.

Девочке для полного восстановления лица требуется еще несколько операций. Родители считают, что она будет счастливее, если больше никто не увидит ее сходства с Ганешей.

Ранее в Индии родилась девочка с двумя лицами и четырьмя глазами.

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