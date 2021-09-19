В Москве поезд «Аэроэкспресса» насмерть сбил человека

В Москве следовавший в аэропорт скорый поезд «Аэроэкспресса» сбил человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел на железнодорожной станции Москва-Товарная-Павелецкая. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Иные подробности случившегося не приводятся. Перевозчик пока не подтвердил информацию.

Ранее на юге Москвы автомобиль каршеринга насмерть сбил пожилую женщину. Инцидент случился на дублере Варшавского шоссе, в районе дома 143. Установлено, что 60-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном для перехода месте, на расстоянии примерно 60 м до регулируемого пешеходного перехода.

До этого стало известно, что на западе столицы автомобиль сбил троих детей, включая младенца. В связи с ДТП было возбуждено уголовное дело.