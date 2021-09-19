МВД не зафиксировало серьезных проблем во время проведения выборов в Госдуму

В МВД заявили, что не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на итоги Единого дня голосования. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, у нас отсутствуют», — заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД Михаил Давыдов.

Он уточнил, что всего за три дня выборов поступило более 750 обращений, связанных с проведением голосования.

В стране с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму, проголосовать на них можно на избирательном участке или в режиме онлайн. В ряде регионов, в том числе на Камчатке, голосование уже завершено. «Газета.Ru» следит за ходом выборов в режиме онлайн.

Нижняя палата избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партспискам, 225 — по одномандатным округам в один тур. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.