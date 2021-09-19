Москвичей предупредили об усилении ветра и проливных дождях

В Москве во второй половине дня ожидаются интенсивные дожди с порывами ветра до 15-17 м/с, сообщается в Telegram-канале департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

«В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, 19 сентября в столице будет облачно, временами небольшой дождь, воздух прогреется до +11°С. Днем температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла. В ночные часы прогнозируется похолодание до +3°С.

Холодная погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, а также дожди, временами сильные, продержатся в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели. Холодную погоду принесут арктические воздушные массы. При этом первая половина сентября соответствовала климатической норме, отметил он.