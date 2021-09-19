В Москве в воскресенье ожидается до +11°С

В воскресенье в Москве будет облачно, временами небольшой дождь, воздух прогреется до +11°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит от 9 до 11 градусов тепла. В ночные часы прогнозируется похолодание до +3°С.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный скоростью 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление опустится до 752 мм ртутного столба.

В Московской области в воскресенье температура воздуха будет колебаться между +6°С и +11°С. В ночь на понедельник может похолодать до +1°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что максимальные температуры 5-10℃, а также дожди, временами сильные, прогнозируются в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели. Холодную погоду принесут арктические воздушные массы.