Работников водоканала в Кривом Роге насмерть засосало в колодец

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины троих работников водоканала засосало в колодец во время выполнения плановых работ на предприятии, в результате чего все они погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по региону.

«Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров», — указано в сообщении.

Работники не сумели справиться с насосом, в результате чего их начало резко затягивать в колодец.

В мае в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области погибли 10 человек. Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. В ГУ МЧС по региону сообщали, что получили информацию об отравлении рабочих.