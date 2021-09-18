Лингвист объяснил, почему нельзя выучить иностранные языки по Евангелию

Педагог и лингвист Михаил Шестов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал предложение митрополита Волоколамского Илариона изучать иностранные языки по текстам Евангелия.

«Изучение иностранного языка по текстам священных писаний учит не иностранному языку, а имитации звуков, которые произносит любой носитель языка. Это даст постановку дикции, четкости речи. Это очень хорошее упражнение, но иностранному языку оно не научит. Оно научит произносить и читать, но этот словарный запас будет практически невозможно применить, придется к этому еще добавить светские произведения, словари и тому подобное. Просто чтение такого материала ставит голос, если читать их вслух. Чтение священных писаний дает только навыки чтения и произношения», — рассказал он.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) предложил осваивать иностранные языки по Евангелию.

Митрополит посоветовал использовать стандартную версию Библии, которая вышла в печать в 1952 году — он назвал ее перевод «свободным от современных тенденций».