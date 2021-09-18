Песков объяснил недельное отставание часов Путина в день голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему во время голосования у Владимира Путина на часах была другая дата.

«Даты не совпадают, просто потому что президент не устанавливает дату на своих часах. Он на это не обращает внимания, и датой просто не пользуется в часах», — рассказал представитель Кремля изданию «Подъем».

Путин принял участие в голосовании на выборах в Госдуму 17 сентября. В соцсетях обратили внимание, что в этот день на часах у главы государства стояла дата — 10 сентября.

Ранее в Кремле уточнили, что Путин при онлайн-голосовании использовал мобильный телефон одного из своих помощников.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.