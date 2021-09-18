Пропавшая в Томской области группа Русского географического общества вышла на связь

Пропавшая во время экспедиции по Томской области группа Русского географического общества (РГО) вышла на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение РГО.

«Вышла на связь [с группой] жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова. Созванивались по спутниковой связи, они нормально, скоро должны появиться [около поселка Катайга]», — заявил представитель организации.

По его словам, сейчас группа находится на северо-востоке Томской области.

Ранее сообщалось, что девять участников РГО пропали во время экспедиции на территории Томской области. Информация о том, что группа вовремя не вернулась с маршрута поступила в экстренные службы 17 сентября.

Группа отправились в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, по Тунгусской тропе, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, который служил опорной базой для освоения Сибири.