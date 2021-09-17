Россиянина депортировали с острова Бали после девяти лет тюрьмы

Власти Индонезии депортировали с острова Бали в Санкт-Петербург россиянина Сергея Черных, который отбыл более девяти лет из 11-летнего тюремного срока в местной тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом рассказали в министерстве юстиции и прав человека Индонезии, сообщает агентство Antara.

Правоохранительные органы задержали дизайнера из Петербурга Сергея Черных по прилете в аэропорт города Денпасара на острове Бали 26 апреля 2012 года. Мужчину обвинили в попытке провези 659 граммов гашиша в желудке. В октябре того же года Черных приговорили к 11 годам заключения и крупному штрафу.

В пятницу, 17 сентября 2021 года, Черных отправился из иммиграционного центра временного содержания в аэропорт города Денпасар в сопровождении полицейских, а затем вылетел в международный аэропорт Сукарно-Хатта в городе Тангеранг в пригороде Джакарты.

По какой причине было принято решение досрочно освободить россиянина остается неизвестным.

В июле власти Индонезии сообщили, что депортируют четырех туристов, в том числе из России, за нарушение мер, введенных для борьбы с коронавирусом.