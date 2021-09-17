В Германии включили Турцию, Косово и Хорватию в число самых опасных направлений в пандемию

Институт Роберта Коха (RKI) в Германии проанализировал данные о количестве заболевших COVID-19 немецких туристов по странам и на основе полученной информации сформировал список наиболее опасных направлений для путешествий, сообщает Frankfurter Rundschau.

По данным института, за последний месяц в Германии зафиксировали 87 572 инфицированных, из которых 26 218 пациентов заявили, что заразились на территории другого государства.

«Большинство заражений в настоящее время происходит в Балканских странах: чаще всего в качестве страны инфицирования заболевшие указывали Турцию, всего в стране заразились 6087 отдыхающих», — рассказали в RKI.

Порядка 5,7 тыс. пациентов заразились коронавирусной инфекцией в частично признанном Косово. Третье место досталось Хорватии, где заразились почти 2,5 тыс. немецких граждан. В десятку антирейтинга также попали такие популярные туристические направления, как Греция и Италия.

Ранее власти Таиланда перенесли дату открытия Бангкока для привитых иностранных туристов с 1 октября на 15 октября из-за низких темпов вакцинации в столице.