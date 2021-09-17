В Москве открыли памятник медикам — героям борьбы с COVID-19

В Москве открыли памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19». Он расположен на территории Сеченовского университета, сообщает mos.ru.

На торжественной церемонии открытия монумента присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, а также глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По словам Собянина, главная заслуга медработников заключается в том, что они вылечили от COVID-19 почти полтора миллиона москвичей.

«Десятки тысяч спасенных жизней, и, пожалуй, это главная память. И конечно, я благодарю всех работников и системы здравоохранения Москвы, и Министерства здравоохранения, которые как один встали на борьбу, всех тех, кто задействован в этой работе», — подчеркнул столичный градоначальник.

Мэр поблагодарил тех, кто выступил с инициативой по установке памятника, символизирующего борьбу с пандемией коронавируса.

«Нынешний памятник символизирует очень сложный, очень трудный этап нашей жизни. Надеюсь, я уверен, что мы победим и пандемию, и любые другие трудности, и проблемы, низкий поклон врачам», — сказал Собянин.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь подчеркнула важность чествования медиков, оказавшихся на передовой в борьбе с пандемией.

«Этот памятник победителям останется в веках. Мы с вами будем уходить, а он, воплощенный в камне, бронзе, будет оставаться здесь и напоминать всем об этой борьбе и пандемии», — подчеркнула Голикова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на поддержку медработников российское правительство выделит дополнительно 3 млрд рублей. Он подчеркнул, что выплаты перечисляются не только врачам, но и среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям машин скорой помощи.