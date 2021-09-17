Властям округа во Флориде пришлось избавиться от танцующего тако из-за обвинений в расизме

Власти одного из округов в американском штате Флорида подверглись критике в соцсетях за изображение танцующего тако в честь месяца латиноамериканского наследия. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В Twitter выложили изображение с танцующим с маракасами в руках и сметаной на голове мексиканским блюдом, которое должно было напомнить жителям о приближающимся тематическом месяце.
Пользователи и жители округа сразу же раскритиковали сотрудника, который выложил изображение, и обвинили авторов этого творчества в расизме.
«Это чрезвычайно возмутительно», — написал комиссар округа.
Некоторые пользователи потребовали увольнения автора сообщения с тако.
Через пять часов танцующий тако пропал из аккаунта округа, а представитель округа извинился.
«Хоть я и не латиноамериканец, я все же думаю, что это может быть воспринято как оскорбление, и поэтому мы удалили его», — сказал он.
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