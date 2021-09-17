Властям округа во Флориде пришлось избавиться от танцующего тако из-за обвинений в расизме

Власти одного из округов в американском штате Флорида подверглись критике в соцсетях за изображение танцующего тако в честь месяца латиноамериканского наследия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В Twitter выложили изображение с танцующим с маракасами в руках и сметаной на голове мексиканским блюдом, которое должно было напомнить жителям о приближающимся тематическом месяце.

Пользователи и жители округа сразу же раскритиковали сотрудника, который выложил изображение, и обвинили авторов этого творчества в расизме.

«Это чрезвычайно возмутительно», — написал комиссар округа.

Некоторые пользователи потребовали увольнения автора сообщения с тако.

Через пять часов танцующий тако пропал из аккаунта округа, а представитель округа извинился.

«Хоть я и не латиноамериканец, я все же думаю, что это может быть воспринято как оскорбление, и поэтому мы удалили его», — сказал он.

Ранее магазин в Атланте подвергся критике за меню с жареной курицей в честь Дня освобождения рабов.