Стало известно, куда россияне стали чаще летать осенью

Якутск у авиапассажиров в сентябре оказался популярнее Афин и Подгорицы, говорится в исследовании активности авиапассажиров, которое провела компания OneTwoTrip. Его получила «Газета.Ru».

Самым востребованным городом у авиапутешественников стал Якутск — рост количества полетов в столицу республики Саха в первой половине сентября составил более 90% по сравнению с первыми 15 днями августа. Следующим в списке популярных направлений стала Астрахань — востребованность билетов в этот южный город выросла на 60%.

Наиболее популярным заграничным направлением неожиданно стали Афины — в первые дни осени россияне летали туда в полтора раза чаще, чем в августе. Греческая столица оказалась на третьем месте общего рейтинга. Примерно такие же показатели (плюс 48%) у черногорской Подгорицы. Как и при въезде в Афины, для посещения бывшей югославской республики нужен свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Правда, в отличие от Греции, Черногория готова впустить и россиян с сертификатами о вакцинации.

Примерно такой же рост показал российский Калининград.

Следующим в лидерах роста стали Киров — туда стали летать чаще на 47%, Брянск (44%) и Волгоград — на (34%). Примерно на четверть вырос спрос на перелеты в Томск и Кемерово (24%), а также во Владикавказ и Махачкалу (23%).

Для проведения исследования были взяты данные данные бронирований клиентов OneTwoTrip в период с 1 по 15 сентября.