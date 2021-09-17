Иммунолог прокомментировал популярный миф о повторной вакцинации от COVID-19

Повторная или первая прививка от коронавирусной инфекции не способна повысить «напряженность» иммунитета. Об этом заявил иммунолог, доктор биологических наук, профессор петербургского Института экспериментальной медицины Александр Полевщиков, сообщает «Фонтанка».

Эксперт развеял один из популярных мифов, связанных с вакцинацией против COVID-19.

По словам иммунолога, измерить показатели «усиления» и «напряженности» иммунитета человека нельзя.

«Это антинаучная глупость несусветная. Иммунная система за сутки перемалывает миллионы антигенов. Все эти россказни про вмешательство прививкой в иммунную систему слушать невозможно — ей все равно, какой вирус попадает в организм, она работает всегда», — подчеркнул профессор.

Также Полевщиков обратил внимание, что иммунология является относительно молодой наукой, не до конца обладающей информацией про иммунную систему.

Ранее в Минздраве рассказали о побочных реакциях после ревакцинации от коронавируса.