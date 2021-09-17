Житель Читы получил 6 лет колонии за оправдание теракта в здании УФСБ

Первый восточный окружной военный суд приговорил к 6 годам колонии общего режима читинца, обвиненного в оправдании террористического акта, который произошел в здании управления ФСБ по Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что читинец умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, в нарушение федерального законодательства о противодействии терроризму разместил в сети материалы, оправдывающие теракт в здании архангельского областного УФСБ в 2018 году», — говорится в пресс-релизе.

В архангельском УФСБ отметили, что решение вынесла «коллегия из трех федеральных судов Первого восточного окружного военного суда в Хабаровске».

Во время следствия подозреваемый многократно угрожал причинением вреда сотрудникам и зданиям ведомства, добавили в органах госбезопасности.

Ранее блогеру Юрию Хованскому, который подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, продлили арест на месяц. Поводом для возбуждения уголовного дела стала песня о теракте на Дубровке, исполненная Хованским на стриме около 10 лет назад.

31 октября 2018 года 17-летний подросток устроил взрыв на входе в архангельское управление ФСБ. Молодой человек погиб на месте, три сотрудника правоохранительных органов получили ранения.