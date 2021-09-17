На Камчатке мужчина вывез в лес и убил знакомую, а после скрывался у нее дома

Под Петропавловск-Камчатском в лесном массиве было найдено тело женщины. В ее смерти подозревают сорокалетнего мужчину, приехавшего в начале сентября для поиска работы, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следователей, также в начале месяца он познакомился с 43-летней пострадавшей и жил у нее несколько дней, после чего между ними стали возникать конфликты.

«Злоумышленник решил убить потерпевшую, после чего в дневное время 12 сентября обманным путем вывез женщину в лесной массив, расположенный в 200 метрах от Восточного шоссе автомобильной дороги г. Петропавловск-Камчатский – п. Дальний, где нанес последней не менее 27 ударов кухонным ножом в область тела и шеи», — говорится в сообщении.

Правоохранители нашли мужчину в квартире жертвы пьяным. В ходе осмотра жилища следователи нашли и изъяли вещи, в которых злоумышленник находился в момент совершения преступления, орудие совершения преступления, а также иные предметы со следами крови. Мужчину допросили, он полностью признал свою вину.

Ранее во Владимирской области мужчина убил соседа по даче за нежелание идти домой. Мужчины вместе распивали спиртное, и в определенный момент хозяин попросил гостя пойти домой. Тот отказался, и в результате возникшей ссоры житель Подмосковья схватил молоток и нанес им 27 ударов по голове и телу убитого. От полученных травм 66-летний гость скончался на месте.