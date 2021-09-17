В Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Утром в пятницу, 17 сентября, в Московской области возможны заморозки. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что местами температура воздуха может опуститься до -3℃. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 17 сентября до 07:00 18 сентября.

В Москве в ночь с пятницы на субботу ожидается от 0 до 2℃.

Ранее сообщалось о заморозках в Центральной России.

Так, в Воронежской области утром в пятницу, 17 сентября, ожидаются заморозки до -2°C, при этом дневная температура будет на уровне +15-20°C.

В ночь на субботу, 18 сентября, заморозки также ожидаются в Калужской, Костромской, Липецкой, Смоленской и Тверской областях. В Ярославской до 19 сентября прогнозируется до -3°C в ночные часы.

Днем практически на всей территории Центрального федерального до конца недели будет +10-15°C.