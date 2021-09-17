Ученицу британской школы отправили на изоляцию за открытые щиколотки

Школьницу в британском городе Лидс отправили на изоляцию из-за того, что у нее были видны щиколотки, сообщает Daily Mail.

«Сотрудник [школы] сказала ей, что ее брюки «слишком сильно» подчеркивают ее фигуру, а ее лодыжки «отвлекают»», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел Академии Джона Смитона во время обеденного перерыва. Как утверждает 13-летняя Оливия Харрисон, ей велели переодеть брюки и носки. При этом новую одежду ей предложили взять там, где хранились вещи, забытые сотрудниками учебного заведения.

Ученица отказалась, и ее отправили на изоляцию. На такую меру она тоже не согласилась, за что ее на два дня отстранили от занятий и отправили домой. По возвращении девочка должна будет провести еще три дня в изоляции.

Ранее подобный инцидент произошел в дагестанской школе, где учениц не допускали к занятиям с непокрытой головой. Инициатива ввести в школьный устав требование для девочек носить платок и запрет на ношение штанов поступила от завуча. Родители школьников утверждают, что новые требования появились в этом учебном году — раньше никто не запрещал приходить в школу в светской одежде.

Впоследствии заместителя директора школы уволили. В министерстве образования Дагестана заявили, что проведут проверку сельской школы Маджалиса, однако отметили, что каждая школа сама решает, какой внешний вид должен быть у учеников.