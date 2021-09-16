В Аргентине заявили, что «Спутник V» эффективен против штамма «дельта»

Аргентинские ученые, проводившие исследование в провинции Кордова, заявили, что при вакцинации двумя компонентами российской вакцины от коронавируса «Спутник V» лучше вырабатываются антитела против дельта-штамма по сравнению с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm. Об этом сообщает La Nacion.

Ученые Института вирусологии факультета медицинских наук Национального университета Кордовы отмечают, что им удалось обнаружить наиболее высокие титры нейтрализующих дельта-штамм антител у людей, привитых двумя компонентами прививки «Спутник V», которые болели коронавирусом до вакцинации.

На втором месте по количеству титров оказались участники исследования, которые не болели COVID-19, но привились «Спутником V».

Также ученые провели анализ образцов плазмы 309 человек, которые были привиты одной из трех вакцин — «Спутник V», AstraZeneca и Sinopharm. Исследователи подчеркнули, во всех образцах наблюдалось снижение нейтрализующей силы против дельта-штамма по сравнению с оригинальным вариантом коронавируса.

Ранее компания Richmond сообщила, что в Аргентине было произведено 5 069 625 доз российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».