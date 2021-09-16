Россияне отказываются брать одежду напрокат

Сервисами проката вещей за последний год воспользовались всего 4% россиян, говорится в исследовании сервиса SuperJob, который получила «Газета.Ru».

Только 4% россиян воспользовались сервисами проката за последний год, причем в основном это были автомобили каршеринга, а также самокаты и велосипеды, говорится в исследовании. Кроме того, в прокат берут строительную технику. При этом 94 процента респондентов сообщили, что не пользуются таким сервисом из соображений брезгливости или невозможности адаптировать прокатную технику под себя.

Чуть более успешными оказались попытки сделать массовым прокат одежды — так, 5% респондентов ответили, что воспользовались бы сервисом проката деловых костюмов для прохождения собеседования (83% респондентов отказались бы). В среднем за аренду костюма россияне готовы заплатить 2200 рублей, причем надеть прокатную двойку для беседы с руководителем чаще готовы опрошенные старше 45-ти (6%), чем среди россияне до 34 лет (3%).

В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет в 417 населенных пунктах из всех федеральных округов России.