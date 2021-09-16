В Минздраве заявили, что в России за 12 лет снизилось потребление алкоголя

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с 2008 по 2020 годы потребление алкоголя среди граждан снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мурашко подчеркнул, что за 12 лет также снизилась смертность от случайных отравлений алкоголем на 60%, как и первичная заболеваемость алкогольными расстройствами.

«Изменение отношения общества к алкоголю - длительный процесс, но наш пример показывает, что это возможно», — отметил Мурашко.

Министр здравоохранения добавил, что результаты были достигнуты в рамках Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Ранее в Минздраве предложили запретить с 1 марта 2022 года продажу напитков с содержанием спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21 года.

Из пояснительной записки следует, что с медицинской точки зрения потребление спиртного небезопасно для нормального развития головного мозга — он полностью формируется только к 21 году. В более молодом возрасте орган более уязвим, особенно к химическим отравлениям.