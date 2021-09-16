Суд отказал историку Соколову в защитнике

Санкт-Петербургский городской суд отказал историку Олегу Соколову, которого приговорили к 12,5 года колонии за убийство, в предоставлении ему общественного защитника при рассмотрении апелляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку доводы не свидетельствуют о законности предоставления общественного защитника. Интересы осужденного представляют 2 профессиональных защитника», — объявила судья.

По словам Соколова, дополнительный защитник ему понадобился для донесения правды до общественности и общения с родственниками.

Гособвинитель не нашла законных оснований для предоставления защитника.

В декабре 2020 года за убийство и незаконное хранение оружия суд приговорил Соколова к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге Соколов застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. 9 ноября доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки.