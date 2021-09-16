Дело о халатности завели против сотрудников колонии в Тюмени из-за побега заключенного

СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» из-за сбежавшего из колонии-поселения 43-летнего осужденного. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как выяснилось, ранее осужденный за убийство скрылся с участка колонии-поселения при ФКУ ИК-2 УФСИН России по региону.

«Следователями СК России в ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, а также установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению побега», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Установлено, что побег совершен осужденным за жестокое убийство, разбои, грабежи и вымогательство Александром Новиковым.

За совершение преступлений мужчине назначили 23 года и 4 месяца лишения свободы. С февраля текущего года он отбывал наказание в колонии в Тюмени.

Предварительно, мужчина работал на автомойке и имел право свободно передвигаться в границах муниципального образования. Осужденный сбежал 15 сентября. В настоящий момент ведутся его поиски, обстоятельства побега выясняются.

Ранее австралиец, находившийся в розыске 30 лет, добровольно сдался полиции, став бездомным.