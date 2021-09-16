Отставку губернатора Владимирской области опровергли

Пресс-служба губернатора Владимирской области Владимира Сипягина опровергла информацию о его отставке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это фейк», — сказала пресс-секретарь главы региона Ольга Елунина.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Сипягин написал заявление об отставке. Сообщалось, что чиновник, который входит в федеральную часть списка ЛДПР, возьмет депутатский мандат и перейдет в Госдуму. На его замену, по данным источников, будет поставлен человек со стороны, не связанный с местными элитами.

Утверждения об отставке Сипягина уже публиковались несколько раз и каждый раз опровергались пресс-службой губернатора.

Сипягин занимает должность главы Владимирской области с 2018 года.