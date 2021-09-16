Львица, пума и сервал отреагировали на новую игрушку в Ленинградском зоопарке

Работники ленинградского зоопарка показали, как крупные представители семейства кошачьих играют с большим резиновым кольцом — аналогом бумажного бантика, любимого домашними кошками. Видео опубликовано на странице зоопарка во «Вконтакте».

Ярче всего проявил себя лев Адам. Он буквально набросился на кольцо, живущая с ним львица Таисия успела только потрогать игрушку лапой.

Сервал Тед принял обруч за массажер и принялся тереться о него мордой.

Пума Сидни отнеслась к игрушке то ли с недоверием, то ли с равнодушием: она обнюхала его, зарычала и ушла, махнув хвостом.

В зоопарке отметили, что покупают животным игрушки, чтобы обогатить среду их обитания.

Ранее на видео попало «переселение» черепах в Московском зоопарке. Пресмыкающихся перевозили на тележках вверх тормашками. Животные переехали в теплые вольеры павильона «Птицы и бабочки», где они будут зимовать