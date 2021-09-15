Глава СК поставил на контроль расследование убийства девочки под Орлом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства девятилетней девочки в Орловской области, сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время по подозрению в совершении убийства задержан 61-летний местный житель, являвшийся соседом убитой девочки. Он находится под стражей», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи осматривают места происшествия. Планируется провести судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и молекулярно-генетическую экспертизы.

В МВД сообщили, что задержанный мужчина ранее задерживался по подозрению в сексуальном насилии над другим ребенком.

Девятилетнюю девочку нашли в подвале дома в селе Казарь Орловской области. Она числилась пропавшей с которая пропала 18 июня 2021 года.

7 сентября в городе Киселевск в Кемеровской области обнаружили тела двух десятилетних школьниц, которые пропали накануне. Подозреваемого в похищении детей Виктора Пестерникова задержали. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек и показал место, где было совершено преступление. В Следственном комитет России завели уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних).