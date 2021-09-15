Глава СК поручил провести полное расследование по делу о привязанном в больнице мальчике

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести полное и объективное расследование по уголовному делу о привязывании трехлетнего мальчика-сироты к стулу в одной из больниц Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Глава СК также велел в рамках уголовного дела дать «правовую оценку действиям не только медиков, но и руководства детского дома, органов опеки, а также завершить следствие в кратчайшие сроки».

«Ход и результаты расследования на контроле в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина выяснила, что инцидент произошел из-за нехватки персонала. Согласно нормативам, в штате больницы — полторы ставки воспитателя на 40 детей, поэтому за ними смотрит медсестра, в чьи обязанности входит не только выполнение назначений врача, но и кормление, проведение гигиенических процедур и другое. Медицинский персонал в таких условиях не мог гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм.

Она рассказала, что мальчик является воспитанником одного из детских домов Петербурга, у него есть две сестры, а их родителей лишили прав.