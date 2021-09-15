В Москве загорелся попавший в ДТП мотоцикл

На московском Садовом кольце загорелся мотоцикл столкнувшийся с автомобилем «ГАЗель». Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«В результате происшествия пострадали мотоциклист — мужчина 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения. Предварительно, с термическими ожогами и ссадинами они были госпитализированы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло на Смоленской площади примерно в 21:20. От столкновения у мотоцикла разорвало бензобак, и разлившееся топливо вспыхнуло.

Движение на месте аварии ограничено — перекрыты две правые полосы внутренней стороны Садового кольца, добавили в Госавтоинспекции.

Ранее мотоциклист сбил двух пешеходов на переходе в Москве. Один из пешеходов погиб.