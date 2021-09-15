Трамп, Бритни Спирс и Билли Айлиш попали в список самых влиятельных людей

Бывший президент США Дональд Трамп, а также певицы Бритни Спирс и Билли Айлиш попали в список «100 самых влиятельных людей 2021 года» по версии журнала Time.

В рейтинге несколько категорий: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры». Из политиков в рейтинг также вошли американский президент Джо Байден и его заместитель Камала Харрис, лидер КНР Си Цзиньпин, а также премьер Индии Нарендра Моди.

Среди артистов и музыкантов самыми влиятельными в этом году стали актрисы Скарлетт Йоханссон и Кейт Уинслет, комик Джейсон Судейкис, а также репер Lil Nas X.

На обложку журнала в этом году попали принц Гарри и Меган Маркл. О том, почему они заслуживают того, чтобы называться «иконами», журналу рассказал испанский шеф-повар Хосе Андрес, основатель некоммерческой организации World Central Kitchen, обеспечивающей питание жертвам стихийных бедствий. По его словам, они принимают на себя риск помогать людям, которые в этом нуждаются — предлагают психологическую помощь темнокожим девушкам и женщинам в США, кормят тех, кто пострадал при стихийных бедствиях в Индии и на Карибах. Он подчеркивал, что герцог и герцогиня способны сопереживать людям, «которых они не знают».

В прошлом году в список «100 самых влиятельных людей» вошли директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.