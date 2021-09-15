Россияне активно ищут специалистов по утеплению домов

Спрос на ремонт обогревателей, остекление балконов и другие работы по теплоизоляции в начале сентября вырос на 72% по сравнению с маем, в который происходит пик активности ремонтных работ, а количество предложений от мастеров за год выросло на 17%. Об этом говорится в исследовании компании «Авито Услуги», поступившем в «Газету.Ru».

Активнее всего пользователи онлайн-платформы по поиску специалистов ищут мастеров по ремонту обогревателей, а также кондиционеров, сломавшихся из-за работы в режиме обогрева. Двух- и трехкратный рост спроса на такие услуги наблюдается в последний месяц в Астрахани, Барнауле, Казани, Набережных Челнах, Тольятти, Тюмени и Челябинске, утверждается в исследовании. Интересно, что востребована эта услуга даже в южном Краснодаре — там рост составил 63% по сравнению с весенними месяцами.

Кроме того, растет количество желающих остеклить балкон или лоджию. За последний месяц в среднем по России востребованность этой услуги выросла на 10%. В списке желающих жители Астрахани, Тольятти, Барнаула и Калининграда.

Из года в год, говорится в исследовании, спрос на услуги по утеплению становится только больше. В 2020 году ее заказывали на 40% чаще, чем в 2019-м; в нынешнем — в полтора раза чаще. Выросла и средняя цена таких услуг — в 2021 году она стала на 20% дороже, чем в сентябре прошлого года. Остекление балкона нынешней осенью будет стоить в среднем 500 рублей за квадратный метр, а несложный ремонт техники — в 250 рублей. Однако цены могут различаться от региона к региону — самыми дорогими в исследовании называются Барнаул, Новосибирск и Санкт-Петербург.