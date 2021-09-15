Ученый объяснил, как работает тест для выявления вируса Нипах

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сообщил о возможном принципе работы тест-системы обнаружения вируса Нипах. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Скорее всего, она основана на полимеразной цепной реакции, вряд ли создатели озаботились продуцированием серологического теста, то есть теста на белки», — предположил вирусолог.

Аграновский считает, что разработка поспособствует профилактике распространения нового вируса.

Профессор также сообщил о низкой вероятности новой пандемии в связи с распространением опасного вируса.

«Он распространяется другим образом, не воздушно-капельным. Шансов стать широко распространенным патогеном у него почти нет», — рассказал он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о появлении в России тест-системы для выявления вируса Нипах.