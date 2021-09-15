Мигрантов из Бужаниново переселили в общежитие на окраине Сергиева Посада

Выселенных из села Бужаниново в Московской области 150 мигрантов разместили в общежитии на окраине Сергиева Посада, территория под пристальным надзором. Об этом «Газете.Ru» рассказал помощник главы Сергиево-Посадского городского округа Антон Емелин.

«Всех мигрантов переселили в город. Это общежитие в промзоне, на окраине Сергиева Посада. Территория под наблюдением частного охранного предприятия: вход и выход только по пропускам. Там есть магазин и оборудовано общежитие для мигрантов. За территорией ведется пристальный надзор правоохранительных органов», — сообщил Емелин.

Он подтвердил, что приезжих работников доставляют на предприятие и обратно на служебном автобусе.

«Мигрантов отвозят и привозят на автобусе организации «Экоокна», где они продолжают работать», — добавил Емелин.

По его словам, дальнейшая судьба выселенных из Бужаниново зависит от собственника предприятия.

«С кем руководство компании заключит договорные отношения, там и будут проживать приезжие. Все мигранты находятся в России на законных основаниях, у всех проверили документы, патенты есть», — пояснил помощник главы Сергиево-Посадского городского округа.

Ранее глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев заявил, что будет требовать закрытия общежития в Бужаниново. В свою очередь глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным разобраться в ситуации.

13 сентября в подмосковной деревне Бужаниново двое мигрантов убили 67-летнюю женщину. После этого жители организовали стихийный сход и заявили, что приезжие, проживающие в общежитии местного предприятия, уже пять лет не дают им спокойно жить — угрожают, домогаются.