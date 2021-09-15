Глава Еврокомиссии заявила о намерении ЕС реформировать Шенген

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза реформировать Шенген, чтобы блокировать миграционные угрозы. Об этом она сказала в обращении к членам ЕС — «О положении ЕС в 2021 году».

Глава ЕК напомнила о ситуации в Белоруссии, где 23 мая по требованию властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

Ляйен подчеркнула, что Европа не должна мириться с подобным и она продолжит поддерживать Литву, Латвию и Польшу.

«Это не единичные события. Подобные инциденты мы видели и на других границах. И мы можем ожидать увидеть такое снова. Поэтому в рамках нашей работы по Шенгену мы найдем новые пути реагирования на такую агрессию и обеспечим единство в защите наших внешних границ», — сказала глава Еврокомиссии.

По ее словам, новый пакт о миграции даст Европе инструменты для управления различными типами ситуаций, с которыми ЕС сталкивается.

Ранее сообщалось, что Европа открывает визы для новых специалистов, готовых вдохнуть жизнь в глубинку.