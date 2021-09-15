Задержан гендиректор компании, обслуживающей дом в Ногинске, где произошел взрыв газа

Задержан генеральный директор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, где в начале сентября произошел взрыв газа. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Согласно информации следствия, в рамках договора, заключенного с собственникам двух квартир, подозреваемый не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования. Это обстоятельство и другие факторы в дальнейшем привели к хлопку сконцентрированного бытового газа и к полному обрушению первых четырех этажей второго подъезда дома.

Отмечается, что в ближайшее время гендиректору будет предъявлено обвинение.

8 сентября произошел взрыв газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске. Обрушились второй, третий и частично четвертый этажи здания.

Из здания эвакуировали свыше 170 человек. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего в результате взрыва погибли семь человек, их тела извлекли из-под завалов дома. По данным главка МЧС, одна из погибших — девочка-подросток. В Ногинске объявили трехдневный траур.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что дом подлежит восстановлению после инцидента.