На Фарерских островах убили более 1500 дельфинов

На Фарерских островах во время традиционной охоты на животных убили более 1500 дельфинов, сообщает Би-би-си.

Животных загнали на мелководье на пляже Скалаботнур в Эстурой и убили ножами. Туши вытащили на берег и раздали местным жителям.

Охота на китообразных, известная как гринд, считается традиционной на Фарерских островах на протяжении сотен лет. По мнению сторонников этого промысла, это надежный способ добычи пищи для местных жителей и важная часть их культурной самобытности.

Однако зоозащитников возмущает жестокость происходящего. Масштабы убийства на пляже Скалаботнур шокировали даже многих местных жителей и вызвали критику со стороны охотников. Так, по данным опроса, проведенного среди населения фарерским СМИ Kringvarp Foroya, 50% респондентов ответили, что жестокую охоту необходимо прекратить, однако 30% высказались за продолжение традиционной охоты.

По данным правительства Фарерских островов, в среднем ежегодно вылавливается около 600 китов, дельфинов отлавливают в меньших количествах: 35 в 2020 году и 10 в 2019 году.

Как отмечают очевидцы, предыдущий рекорд был установлен в 1940 году: тогда было убито 1200 особей.

Ранее в Минприроды предупредили о возможном исчезновении 13 видов животных в России. Среди них есть гренландский и серый киты.