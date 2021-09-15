США хотят добиться 70% вакцинации населения мира на саммите по пандемии

США намерены добиться признания, что для победы над коронавирусом необходимо обеспечить вакцинацию 70% мирового населения, этот вопрос власти страны намерены поднять на запланированном международном саммите по борьбе с пандемией. Об этом сообщает The New York Times.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США рассматривают в качестве цели 70%-ый уровень вакцинации.

Ранее сообщалось, что международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации запланирован на 22 сентября.

Встреча мировых лидеров будет посвящена мерам реагирования на пандемию коронавируса, а также всеобщим усилиям по вакцинации. Среди тем для обсуждения также обозначены поставка кислорода в нуждающиеся страны и возможность международного сотрудничества в области исследований, связанных с COVID-19.