В Петербурге завели дело после видео с 15-летней девочкой весом 13 кг

СК завел уголовное дело о халатности в отношении руководства детского дома-интерната Пушкинского района Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, должностные лица указанного Учреждения ненадлежащим образом осуществляли уход за девочкой-инвалидом 2006 года рождения, находящейся на попечении Учреждения, которая в силу имеющихся заболеваний не могла самостоятельно осуществлять уход за собой», — уточнили в региональном СК.

По этой причине, как отметили в ведомстве, у девочки возникли множественные проблемы со здоровьем, она неоднократно оказывалась в больницах.

Ранее в Сети появилось видео с 15-летней воспитанницей интерната. По словам очевидцев, она находится в крайне тяжелом состоянии и весит всего лишь13 килограммов, также на теле у нее образовались пролежни. О том, что ребенку не предоставлен соответствующий уход сообщил ранее человек, который оформил временную опеку над девочкой.

После этого, как сообщает 5-tv.ru, в больницу к девочке приехала омбудсмен Петербурга Анна Митянина.

«Пациент тяжелый, с тяжелым набором диагнозов. Внимание к такому ребенку нужно повышенное. В больнице не менее десяти паллиативных пациентов, которым требуется постоянный уход. Ни няни, ни санитарки, ни младший медицинский персонал не могут выполнять все эти функции», — сказала она.

По словам Митяниной, состояние девочки стабильно, она будет наблюдать за ее судьбой.

Ранее сообщалось, что главврача одной из больниц Ставрополья уволили из-за пролежней у пациентки. Уточняется, что после месяца в реанимации на теле 59-летней образовались глубокие раны и язвы.