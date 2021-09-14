Водитель экскаватора смял грузовики ковшом, чтобы получить зарплату

В городе Ширнак на юго-востоке Турции водитель дорожной машины смял несколько кабин грузовиков ковшом, сообщает HaberTurk.

Оператор экскаватора по имени Хакан, работавший на угольной шахте у подножия горы Куди, раздавил кабины пяти грузовиков, потому что ему не давали заплату. Момент гнева водителя попал на камеру мобильного телефона одного из сотрудников шахты.

Успокоившийся после вмешательства рабочих Хакан через некоторое время сошел с экскаватора. Сообщается, что пострадавших нет, и «ситуация не отразилась на безопасности». Однако, Хакан нанес «большой ущерб», размер которого не уточняется.

По данным турецких СМИ, начальном Хакана был его дядя, и именно он задолжал племяннику. Договорились ли стороны о выплатах, не уточняется.

Ранее дрифтер погиб во время бегства от полиции.