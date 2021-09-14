Власти Подмосковья рассказали, где проживали подозреваемые в убийстве пенсионерки

Подозреваемые в убийстве пенсионерки из подмосковного Бужанинова жили в палатках на территории садового товарищества (СНТ) в двух километрах от села, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, его слова приводит телеканал »360».

«Эти двое людей жили на частном дачном участке в СНТ. Они там жили в палатке и занимались строительством частного дома», — сказал он на встрече с местными жителями.

По словам Токарева, точно известно, что задержанные не имели отношения к общежитию, у которого ранее случился народный сход.

«Они там никогда не жили. Эти люди приехали из Москвы по трудоустройству частного лица, собственника этого участка в СНТ», — уточнил глава муниципалитета.

Токарев призвал местных жителей не вестись на провокации и не устраивать самосуд. Он напомнил, что многие иностранцы приезжают в регион, чтобы честно работать и кормить семью. Преступники будут наказаны в рамках закона, подчеркнул он.

Кроме того, Токарев особо отметил, что мигранты больше не будут жить в общежитии местного предприятия. Сообщается, что собственник предприятия предоставил помещение под опорный пункт полиции.

Тело 67-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе, недалеко от СНТ «Магистраль 2». По «горячим следам» в Сергиевом Посаде были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения. Дочь убитой пенсионерки рассказала, как вместе с поисковиками-добровольцами нашла тело матери.

Вскоре после инцидента губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде.