Задержан блогер Мишаня Дальнобой, который пьяным вел трансляцию за рулем

В Санкт-Петербурге 13 сентября был задержан блогер, который в пьяном виде вел трансляцию, находясь за рулем автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По информации ведомства, около 21.00 сотрудники полиции во время мониторинга социальных сетей выявили блогера, который, управляя машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел онлайн-трансляцию и говорил, что едет по Невскому проспекту.

После задержания мужчину доставили в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба, при задержании блогер пытался скрыться и оказал сопротивление, нанеся травмы стражу порядка. Задержанным оказался 31-летний бывший дальнобойщик. По информации издания «Фонтанка», это был автоблогер Мишаня Дальнобой.

За нарушение ПДД и неповиновение полицейским в отношении него было составлено несколько административных протоколов.

«Кроме того, по факту причинения правонарушителем травм полицейскому в ближайшее время материалы будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела», — сказано в сообщении.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу. Также молодого человека лишили водительских прав сроком на три года, ему предписали не покидать место постоянного проживания в период с 20.00 до 8.00 следующих суток, не выезжать за пределы Москвы и Московской области и не менять постоянное место жительства, не отправив уведомление контролирующему органу.

1 апреля 2021 года на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.