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Минюст США запретил полицейским удушающие приемы без должных оснований

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Andrew Harnik/AP

Министерство юстиции США запретило правоохранительным органам использовать удушающие приемы без должных оснований, а также ограничило возможность полиции проводить рейды без предварительного предупреждения, говорится в заявлении ведомства.

«Министерство юстиции сегодня объявило касающиеся всей структуры правоохранительных органов правила, которые запрещают применение «удушающего захвата сзади» и «сжимания сонной артерии», за исключением случаев, когда применение смертельной силы допустимы», — уточняется в заявлении Минюста США.

В ведомстве уточнили, что исключение для применения удушающего приема может быть сделано лишь тогда, когда «у офицера полиции есть обоснованное предположение, что задерживаемое лицо представляет непосредственную угрозу смерти или ранения полицейского или другого лица».

«Укрепление доверия между правоохранительными органами и обществом, которому мы служим — наша основная миссия в Министерстве юстиции», — заявил генпрокурор США Меррик Гарланд, комментируя данный запрет.

В мае 2020 года полицейский задержал афроамериканца Джорджа Флойда и надавил ему ногой на шею, после чего тот скончался. После убийства Флойда, активную поддержку получило движение Black Lives Matter (BLM). Данный инцидент привел к масштабным протестам против полицейского насилия, на которых широко использовался лозунг «Я не могу дышать» — последние слова погибшего.

Экс-полицейский Дерек Шовин, виновный в смерти Флойда, получил 22,5 года тюрьмы.

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