ВОЗ допустила введение ковид-паспортов для туристов

Требование прививочных паспортов как условие для путешествий «дискриминационно», заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, «вакцинное неравенство» ведет к разного рода негативным последствиям, к социальной и экономической дестабилизации. Также оно увеличивает шансы возникновения новых штаммов коронавируса, считает глава ВОЗ.

«Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средством дискриминации и вряд ли помогло бы», — сказал Гебрейесус на брифинге, посвященном доступности вакцин.

Он допустил, что когда вакцины станут доступными всему миру, прививочный паспорт может быть введен. По его словам, ВОЗ уже работает с государствами, чтобы согласовать общепризнанный вариант документа.

Ранее глава ВОЗ назвал неравный доступ к вакцинам «пятном на коллективной совести». По его словам, всего в мире уже введено свыше 5,5 млрд доз вакцин, «однако почти 80% из них» приходится на государства с доходами выше средних.