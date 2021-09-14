Заразившийся коронавирусом человек из окружения Путина «поздновато ревакцинировался»

Президент России Владимир Путин рассказал во время совещания с кабинетом министров и руководством партии «Единая Россия», что в его окружении заболел коронавирусной инфекцией человек, который поздно ревакцинировался.

«В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников — это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», — сказал президент.

Он добавил, что у этого человека снизились титры антител к SARS-CoV-2, и сделал из этого вывод, что инфицированный сотрудник «ревакцинировался, судя по всему, поздновато».

По его словам, заболевание проявилось спустя три дня после ревакцинации.

«Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня», — вспомнил российский лидер.

Ранее Путин заявил о вынужденной самоизоляции из-за заболевшего COVID-19 в его окружении. Из-за карантина российский лидер примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

О том, что президент сделал первую дозу прививки от COVID-19, стало известно в конце марта. Вторую дозу вакцины Путин получил спустя три недели, 14 апреля. В июне Путин на «Прямой линии» рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V».